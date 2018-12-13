مستوطنون يهاجمون قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس



نابلس- وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، قرية عصيرة القبلية جنوب محافظة نابلس، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية في القرية أن عددا كبيرا من مستوطني "يتسهار" المقامة على أراضي القرية، هاجموا منازل المواطنين، ورشقوها بالحجارة ما أدى لأضرار في بعضها، وإصابة مواطنين بجروح.

وذكرت أن أهالي القرية حاولوا التصدي للهجوم، غير أن قوات الاحتلال شرعت بإطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق بين صفوف المواطنين، بينهم امرأة أصيبت بحالة إغماء.

كما اعتدى المستوطنون على شاب في القرية بالضرب، ما أدى لإصابته برضوض، ما استدعى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس لتلقي العلاج.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني "يتسهار"، هاجموا المنطقة الشرقية من قرية عصيرة القبلية، وإن الأهالي تصدوا لهم، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المكان.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المنتشرة في محيط المدينة، وأعاقت حركة المواطنين ما تسبب بأزمة خانقة.

(وفا)