غنام تشكل غرفة عمليات لاحتضان من تقطعت بهم السبل بعد اغلاق الاحتلال رام الله والبيرة

رام الله- وطن: أعلنت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام مساء اليوم أن المحافظة شكلت غرفة عمليات على مدار الساعة لمساعدة كل من تقطعت بهم السبل بسبب اغلاق الاحتلال محافظة رام الله والبيرة.

وأكدت غنام أن المحافظة على استعداد لتوفير المأوى لكل من لم يستطع الخروج من محافظة رام الله والبيرة بعد اغلاق الاحتلال مداخلها ومنعه خروج أو دخول المواطنين منها وإليها.

وقالت غنام إن على جميع المواطنين الذين لم يتمكنوا من الخروج من المحافظة ولم يجدوا مأوى لهم التوجه إلى مقر محافظة رام الله والبيرة في حي أم الشرايط وأن طواقم المحافظة جاهزة لتوفير السكن وكل احتياجات المواطنين.

وأشارت غنام إلى أن الاحتلال لن ينجح في كسر إرادة شعبنا، رغم اجراءاته واعتداءاته المتواصله على كل محافظات الوطن، والاعتداءات الأخيرة على محافظة رام الله والبيرة بحجج واهية.

ولفتت إلى أن محافظة رام الله والبيرة مفتوحة أمام المواطنين الذين يواجهون صعوبات في الخروج من المحافظة.

رقم الطوارئ ٠٥٦٢٨٠٠١٠٢ لأي مساعدة في حال عدم التمكن من الخروج من المحافظة .