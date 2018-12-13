الأحد.. بينيت يقرر تقديم قانون لطرد عوائل منفذي العمليات

القدس- وطن: أعلن نفتالي بينيت وزير التعليم الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه سيقدم يوم الأحد المقبل أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، مشروع قانون لطرد عوائل منفذي العمليات، بعد الهجمات الأخيرة.

وقال بينيت في تصريح صحفي له، إن مثل هذا القانون سيشكل رادعا إلى جانب أدوات أخرى يجب أن تتخذها الحكومة من أجل استعادة الردع. مشيرا إلى أنه سيقدم القانون رغم معارضة بعض القانونيين المحيطين برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف "لقد توقف الفلسطينيون عن الخوف منا، وأصبحت الهجمات تجارة مربحة". داعيا إلى إطلاق يد الجيش لتدمير منازل منفذي العمليات والعمل على طرد عوائلهم.

وتابع "إذا لم نتصرف على الفور، فسوف نشهد زيادة في المواجهات".

وأشار إلى أنه سيعمل على تمرير ذات القانون الذي أعده عضو الكنيست موتي يوغيف والذي يسمح بطرد العوائل خلال 7 أيام من تنفيذ الهجمات وذلك بهدف زيادة الردع.

وكان من المفترض طرح مشروع القانون للتصويت قبل شهر ونصف، لكن نتنياهو رفضه لأسباب قانونية.