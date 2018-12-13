الشؤون المدنية تنفي لوطن تبلغها من الاحتلال بنيته اجتياح رام الله

رام الله- وطن: نفت الشؤون المدنية لـوطن، الأنباء التي ترددت على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الاحتلال أبلغ الشؤون المدنية نيته اجتياح مدينة رام الله.

وأوضوح الناطق باسم الشؤون المدنية وليد وهدان، أن "هذه الإشاعة ليس لها أساس من الصحة، ولم نبلغ من الإسرائيليين بذلك".

وكانت حسابات وصفحات على "فيسبوك" نشرت الإشاعة التالية: "تم التعميم علي الارتباط العسكري الفلسطيني بانه بعد ساعة من الان سوف يجتاح الجيش الإسرائيلي مدينة رام الله بالكامل. الرجاء اخذ الحيطة و الحذر".

وتسببت هذه الإشاعة باكتظاظ المحلات التجارية والمخابز بالمواطنين الذين توجهوا لشراء المواد التموينية.