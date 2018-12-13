شاهين: مقاومة شعبنا للاحتلال مشروعة في كل الأحوال، وليس عنفاَ

رام الله- وطن: قال فهمي شاهين عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إن "مقاومة شعبنا للاحتلال الصهيوني وعصابات مستوطنيه، ليس عنفاَ، إنما مقاومة أصيلة ومشروعة وفق الأعراف والقوانين الدولية كافة، وبالتالي لا يمكن القبول بالمساواة بين الضحية والجلاد المجرم".

وأكد شاهين في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، يقول: إن العلاقة بين شعبنا الفلسطيني و"اسرائيل" هي علاقة شعب تحت الاحتلال ويعاني يومياَ من لصوصيته وجرائمه وبين قوة احتلال إرهابية، وبالتالي فالأمر الطبيعي جداَ مقاومة الاحتلال ومظاهره كافة، بما في ذلك استهداف عصاباته الفاشية ما دام هذا الاحتلال قائماَ لأراضينا الفلسطينية المحتلة، وعليه لا يمكن بأي حال من الاحوال العبث في مفردات هذه العلاقة أو سوء فهمها في ضوء الوضع القائم، وهو وضع لشعب لا يزال يناضل من أجل تحرره الوطني.

ودعا شاهين إلى سرعة وضع قرارات المجلسين الوطني والمركزي موضع التطبيق العملي، وفي المقدمة منها سحب الإعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني معها.

وطالب القيادة الفلسطينية بالعمل على فك الارتباط باقتصاد الاحتلال، والتوجه نحو اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية تدعم صمود شعبنا وتعزز من جذوة مقاومته للمحتلين، كما طالب الأطراف كافة بذل جهد مضاعف لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.