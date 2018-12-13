من بينها اغلاق رام الله وحملة اعتقالات واسعة.. نتنياهو يعطي جيشه تعليمات عسكرية
13.12.2018 06:42 PM
القدس- وطن: في ختام جلسة تقييم موقف مع قادة جيشه.. أعطى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليمات لقادة جيشه، فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة.
ومن بين التعليمات التي أعطاها نتنياهو لقادة جيشه، هي:
-تسريع عمليات هدم منازل منفذي العمليات الفدائية وسحب تصاريح عائلاتهم.
-زيادة الاعتقال الإداري لنشطاء حماس.
-نصب حواجز ومحاصرة رام الله والبيرة وتعزيز قوات الجيش.
-شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية العالقة بالضفة.