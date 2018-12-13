"المبادرة" تدعو لأوسع مشاركة شعبية في مسيرات المقاومة غداً

رام الله- وطن: دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الى أوسع مشاركة شعبية غدا في مسيرات المقاومة الشعبية اكراما لتضحيات الشهداء البواسل، و ردا على جرائم الاحتلال ومستعمريه المستوطنين.

وقالت حركة المبادرة أن جرائم جيش الاحتلال وما مارسه من إعدامات ميدانية، و ما يقوم به المستعمرون المنفلتون من اعتداءات بالجملة على المواطنين الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس، و ما يخطط له نتنياهو من هدم لبيوت الشهداء تستدعي أن يجابهوا بصفوف موحدة، داعية كل جماهير شعبنا الى المشاركة في المسيرات الشعبية العارمة التي ستنطلق غدا بعد صلاة الظهر في كافة مناطق الضفة والقطاع.

و قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أن ما تشهده الضفة هو حالة انتفاضة شعبية حقيقية في وجه الاحتلال، وأن قمع الاحتلال لن يزيد الشعب الفلسطيني الا اصرارا على مقاومة الاحتلال وعلى إسقاط نظام القمع والتمييز العنصري الذي انشأه.