الاحتلال يقتحم مقر اللجنة الأولمبية في البيرة والرجوب يستنكر

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، مقر اللجنة الأولمبية في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مقر اللجنة، وحاولت الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بها، حيث رفض موظفو اللجنة تسليمهم إياها، بناء على تعليمات من رئيس اللجنة جبريل رجوب.

وفي بيان أصدرته دائرة الإعلام بالاتحاد، أكدت فيه على أنه في ظل الهجة الشرسة التي تقوم بها حكومة الاحتلال اتجاه الرياضة الفلسطينية بشكل خاص، وأبناء شعبنا بشكل عام ، فوجئنا مساء اليوم الخميس وفي حوالي الساعة السابعة مساء، باقتحام وحدة من جيش الاحتلال، مقر اللجنة الاولمبية الفلسطينية الكائن في مدينة البيرة، من قبل عدد كبير من جنود الاحتلال المدججين بمختلف أنواع الأسلحة.

وأضاف البيان: جاء ذلك بينما كان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الفلسطينية يستعد لمواصلة اجتماعه الذي بدأه يوم أمس، من اجل مناقشة سبل دعم تطوير الرياضة الفلسطينية بهدف خدمة الشباب الفلسطيني، حيث قامت القوة باحتجاز أعضاء المكتب التنفيذي وعدد من الموظفين مما كانوا هناك، في غرفة واحدة ، واعتدوا عليهم بالضرب ،وتلفظوا بألفاظ تعبرعن عقليتهم الاحتلالية، بينما كان عدد كبير من السيارات العسكرية تحاصر بالمكان.

وأشارت: اننا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اذا نضع هذا الحدث بين يدي جميع المؤسسات الدولية، وخاصة الاتحاد الدولي لكرة القدم ، واللجنة الاولمبية الدولية، والاتحادات القارية والعربية، لنهبب بالجميع من اجل لجم تصرفات الاحتلال اتجاه الرياضة الفلسطينية، ونقول اما ان الأوان لوضع حد لعنجهية دولة الاحتلال وحماية الرياضة الفلسطينية من عبث هذه الدولة ،من خلال تطبيق القانون الدولي، لنكون قادرين على خدمة الشباب الفلسطيني وتحقيق طموحاته بغد رياضي مشرق أسوة ببقية شباب العالم .