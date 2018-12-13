"بيوتنا مفتوحة للجميع".. رام الله تحتضن العالقين على الحواجز العسكرية

رام الله- وطن: ما أن أعلن جيش الاحتلال عن فرضه اغلاق شامل لمحافظة رام الله والبيرة عصر اليوم بحجة البحث عن منفذي عملية اطلاق النار شمال البيرة، حتى اشتكى الاف المواطنين الذين يتنقلون يومياً الى محافظات الشمال، من اغلاق الاحتلال لكافة الطرق، عدا عن الازمات المرورية التي شهدتها الطرق.

ولأنه من عادة القادمين من الشمال للعمل في رام الله ان يعودوا ديارهم عصر كل يوم خميس، لقضاء نهاية الاسبوع مع عوائلهم، شكل هذا الاغلاق والطوق الأمني الذي فرضه الاحتلال على رام الله، حالة من القلق.

ولأن الشعب الفلسطيني يعمد دائماً لنشر ثقافة المحبة والخير والتعاون، آثرت محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام لاعلان حملة رعاية غير القادرين على الوصول الى مدنهم وقرآهم في الشمال، وكذلك بلدية سنجل والتي أعلنت أن البلدية وأهالي البلدة وبيوتها على أتم الاستعداد وبكل سعة صدر لاستقبال العالقين على الخط الرئيسي شارع 60 الاستيطاني، بين الحواجز العسكرية والبرد الشديد.