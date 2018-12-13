مسيرة في عرابة استنكاراً بإعدام الشهيد العارضة

جنين- وطن: شارك مئات المواطنين، مساء اليوم الخميس، في مسيرة نظمتها حركة فتح في بلدة عرابة جنين غرب جنين، تنديدا بإعدام قوات الاحتلال الشهيد حمدان العارضة (58 عاما) في البيرة.

وانطلقت المسيرة الحاشدة من وسط بلدة عرابة بمشاركة فعاليات وأهالي البلدة ومؤسساتها، وجابت شوارعها، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وسط هتافات وشعارات منددة بعملية اغتيال وقتل الشهيد بدم بارد.

وردد المشاركون في المسيرة الشعارات الداعية إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ليتمكن شعبنا من التصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر بحق أبناء شعبنا، كما رددوا الشعارات الداعية للتدخل من جميع دول العالم والوقوف إلى جانب شعبنا الذي يتعرض لعدوان الاحتلال.

والشهيد العارضة أب لخمسة أفراد، وكان جيش الاحتلال أعدمه بعد أن انزلقت مركبته على الطريق ومنعت طواقم الهلال الوصول إليه حتى استشهد، من بلدة عرابة، ويملك شركة لتدقيق الحسابات في رام الله، وشركة للألمنيوم.