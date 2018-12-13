الخليل تعلن الاضراب الشامل غداً

الخليل- وطن: دعت هيئة التنسيق الوطني في محافظة الخليل، اليوم الخميس، كافة المواطنين، بالالتزام الشامل في الاضراب والحداد العام غداً الجمعة، تنديداً بجرائم الاحتلال ووفاء لدم الشهداء وتمسكاً بحق الشعب في المقاومة والدفاع عن حقوقه الوطنية، وفق بيان الهيئة.

وطالبت الهيئة، بالالتزام بالإضراب والحداد العام يوم غد الجمعة على ارواح الشهداء الذين ارتقوا بنيران جيش الاحتلال، والانخراط في مواجهة إجراءات الاحتلال وقواته وتعزيز كل أشكال المقاومة الشعبية، والشروع بتشكيل لجان الحراسة في الاحياء والبلدات والقرى والمخيمات، لحماية ابناء شعبنا وممتلكاتهم من اعتداءات عصابات المستوطنين.