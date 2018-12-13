المستشار القضائي لحكومة الاحتلال يشرعن 2000 وحدة استيطانية في الضفة

القدس- وطن: صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، مساء اليوم الخميس، على شرعنة أكثر من ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كانت مثار خلاف خلال السنوات الماضية.

واتخذ رئيس حكومة الاحتلال وزير الجيش بنيامين نتنياهو مساء اليوم سلسلة إجراءات انتقامية في الضفة الغربية، بعد عمليات إطلاق نار ودهس خلال الساعات الماضية.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن نتنياهو قرر، في ختام جلسة مشاورات أمنية موسعة في مقر وزارة الجيش بتل أبيب، شرعنة آلاف منازل المستوطنين في الضفة، في خطوة لم تحدث منذ سنوات، وأوصى المستشار القانوني لحكومته بالسماح ببناء 82 وحدة استيطانية في مستوطنة "عوفرة" التي وقعت على مدخلها عملية إطلاق نار قبل أيام.

وقرر نتنياهو تسريع عمليات هدم منازل منفذي العمليات خلال 48 ساعة، وشن حملة اعتقالات إدارية في صفوف عناصر حركة حماس.