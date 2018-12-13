نتنياهو يهدد حماس: لا هدوء في غزة اذا اشتعلت الضفة

القدس- وطن: قال مصدر سياسي إسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجّه تهديدًا لحركة حماس في قطاع غزة أنه "لن يكون وقف لإطلاق النار في الجنوب طالما اشتعلت الأمور بالضفة" الغربية المحتلة.

ونقلت القناة الثانية العبرية عن المصدر قوله إن: "الرسالة اشتملت أيضاً على تهديد بتدفيع حماس الثمن حال ثبت توجيهها للعمليات العسكرية في الضفة".

وذكرت القناة أن "الرسالة لحماس كانت واضحة، وهي أنه لن يكون هناك هدوء في الجنوب على حساب الأوضاع المشتعلة في الضفة الغربية".

يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بجراح بالغة في عملية إطلاق نار في رام الله اليوم، وتمكن المنفذين من الانسحاب من المنطقة بسلام.