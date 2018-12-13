متطرفون يهود يعتدون على الأهالي في قرية عكبرة في الجليل

الجليل- وطن: أغلق مستوطنون المفرق المؤدي إلى مدخل قرية عكبرة، في الجليل الأعلى قرب صفد، مساء اليوم الخميس، واعتدوا على أهالي القرية ومنعوهم من الدخول والخروج منها، وسط اعتداءات عنصرية أسفرت عن أضرار مادية.

وقال شهود إن "متطرفين يهود من مدينة صفد أغلقوا المفرق المؤدي إلى مدخل القرية العربية، وأضرموا النار في الإطارات المطاطية واستخدموا زجاجات المولوتوف لتخريب المكان".

وأضاف الشهود أن المتطرفين هتفوا بشعارات عنصرية ضد العرب، وهاجموا مركبات مواطني عكبرة المتجهة نحو القرية، بالعصي والحجارة والهراوات، ما أسفر عن أضرار بعدد كبير من المركبات.

وقدر الشهود عدد المتطرفين اليهود الذين تجمهروا عند مفرق عكبرة بـ40 شخصًا، وكانوا جميعهم ملثمين.

وأغلق المتطرفون اليهود المفرق بأغصان الأشجار والحجارة الضخمة، ومنعوا أهالي عكبرة من الدخول إليها والخروج منها.

وتتكرر الاعتداءات العنصرية من قبل المنظمات الإرهابية اليهودية ومنها عصابات "تدفيع الثمن" و"لهافا" و"فتية التلال" على المقدسات غير اليهودية ومنازل وممتلكات العرب الفلسطينيين في أراضي 48 والضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس، دون اتخاذ أي خطوات جدية لوقفها من قبل حكومة الاحتلال وأجهزة الأمن التابعة لها.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد الاحتلال اعتداءاته في الضفة الغربية، حيث قتل الاحتلال، الأربعاء والخميس، 4 شبان فلسطينيين، بدعوى تنفيذهم عمليات. وظهر اليوم، قتل جنديان إسرائيليان، وأصيب آخران بجروح خطيرة، في عملية إطلاق نار شرق مدينة رام الله.

(عرب 48)