الاحتلال يعلن رسمياً.. منفذ عملية رام الله استولى على سلاح جندي

القدس- وطن: سمحت الرقابة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بنشر تفاصيل قيام منفذ عملية مستوطنة "جفعات اساف" بالاستيلاء على سلاح أحد الجنود، بعد أن أجهز عليهم من مسافة صفر، وغادر المكان.

وكان منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت شرق رام الله ظهر اليوم، وأسفرت عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين، قد ترك مركبته في مكان قريب من موقع العملية، دون أن يعثر الجيش الإسرائيلي على سلاح الجنديّ المفقود.

وفي سياق متصل، قرر جيش الاحتلال فتح تحقيق في كيفيّة تصرّف جنوده وأدائهم في عمليّة اليوم.