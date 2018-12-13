الرجوب: ممارسات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية وحشية ومشينة

رام الله- وطن: وصف رئيس اللجنة الأولمبية اللواء جبريل الرجوب الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية بالوحشية المشينة.

جاء ذلك بعد زيارة اللواء الرجوب، الليلة، لمقر اللجنة الأولمبية الفلسطينية، لتفقدها والاطمئنان على الكادر الإداري والوظيفي الذي كان متواجدا في المؤسسة خلال اقتحام قوات الاحتلال لها، مؤكدا أن ما حصل يشكل إهانة بالغة، وانتهاكا صارخا للميثاق الأولمبي العالمي.

وأشار الرجوب إلى أنه باشر بإجراء اتصالات فورية مع رئيس الدائرة القانونية في اللجنة الأولمبية الدولية، ومع مسؤول التضامن الآسيوي الأولمبي، حيث أكد أن اللجنة الأولمبية الفلسطينية والأسرة الرياضية ستقوم بمتابعة كل شيء بما يضمن الحصول على قرار صريح وواضح لا يكتفي بالإدانة فقط، وإنما الوصول إلى قرار عقابي يحول دون استمرار الاحتلال بالمضي بهذه التجاوزات والانتهاكات والجرائم التي يرتكبها ليس فقط بحق شعبنا، وإنما بحق الأسرة الرياضية الدولية حتى يضمن هذا القرار إلزام الاحتلال بكافة مواثيق اللجنة الاولمبية الدولية.

وطالب كافة الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية الوطنية أن تقف موقفا جديا، وأن تكون على كامل الجاهزية والاستعداد لتوثيق كافة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال والتركيز عليها واثارتها بالمحافل الاقليمية والدولية.

ووجه اللواء الرجوب النداء للأمتين العربية والإسلامية وبشكل خاص الأسر الرياضية وهيئاتها الرسمية والشعبية، للالتزام بقرارات جامعة الدول العربية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال بما فيها التطبيع الرياضي، واصفا التطبيع الرياضي في هذه المرحلة بالخيانة للأخلاق الرياضية والقومية العربية.

وجدد الرجوب في بيانه التأكيد على إصرار الأسرة الرياضية الفلسطينية مواصلة كافة فعالياتها وأنشطتها من أجل الارتقاء بمستوى الرياضة الفلسطينية ورسالتها الوطنية، مؤكدا أن نازية الاحتلال وفاشيته لن تحول دون الاستمرار بالنهوض بالمستوى الرياضي في فلسطين.

ووجه تحيته وتحية الأسرة الرياضية لكافة أبناء شعبنا المرابط في كافة أماكن تواجده في الضفة الغربية وغزة والقدس والشتات، مؤكدا حالة الالتحام المتميزة بين الشعب الفلسطيني العظيم وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس.