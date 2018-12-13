69 إصابة برصاص الاحتلال في الضفة خلال اليوم

نابلس- وطن: - أصيب 69 مواطناً، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال ومستوطنيه في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر، أن طواقمه أسعفت 13 مواطنًا أصيبوا بالرصاص المطاطي، و42 أصيبوا بحالات اختناق إثر تعرضهم لقنابل الغاز المسيل للدموع، و14 مواطنًا إثر الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين.

وأوضح الهلال الأحمر أن الإصابات وقعت في مدينة البيرة، وبلدتي عصيرة القبلية وحوارة جنوبي نابلس، وعلى المدخل الغربي لمدينة طولكرم.