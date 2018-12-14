عائلة الشهيد صالح البرغوثي تخلي منزلها

رام الله- وطن: أخلت عائلة الشهيد صالح عمر البرغوثي (30 عامًا) من قرية كوبر شمال غرب رام الله، مساء اليوم الخميس، منزلها ومنزل ابنها الشهيد صالح، تحسّبًا لهدمه من قبل قوات الاحتلال بعد إيعاز رئيس حكومة الاحتلال بهدم منازل منفذي العمليات خلال 48 ساعة.

وقالت والدة الشهيد صالح، سهير البرغوثي، "أخلينا منزلنا، ومنزل صالح، تحسّبًا لهدمه، بعدما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية نبأ مفاده بأن نتنياهو أوعز بهدم بيوت الشهداء خلال 48 ساعة القادمة، لكنه لم يتم إخطارنا بهدم منزلنا بشكل رسمي".