الاحتلال يعتقل 35 مواطنا في مداهمات الضفة

رام الله - وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 35 مواطناً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، بينهم نوابٌ في المجلس التشريعي ونشطاء من حماس وأكاديميين وأسرى محررين.

وقد اعتُقل النائب في المجلس التشريعي ياسر منصور عقب اقتحام منزله في مدينة نابلس، والنائب محمد إسماعيل الطل، خلال اقتحام منزله في بلدة الظاهرية بمدينة الخليل جنوب الضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال الدكتور مصطفى الشنار المحاضر بقسم علم الاجتماع في جامعة النجاح من منزله في حيْ المعاجين بمدينة ‎نابلس، والشاب يوسف دويكات من المدينة، والأسير المحرر محمد زاهر قُط من بلدة مادما جنوب نابلس.

واعتقل الاحتلال الأسيريْن المحررين جمال الراضي وياسين بدير وسليمان الراضي وحمزة أبو سرور، عقب اقتحام منازلهم في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

كما تم اعتقال المحرر إبراهيم العدوين من مخيم العزة شمال بيت لحم، والأسير المحرر يحيى سعادة من جبل الموالح في بيت لحم.

وطالت الاعتقالات الشاب "ياسر خالد النجار" من منزله في مدينة يطا جنوب ‎الخليل.

واعتقلت الصحفيين مصعب شاور و ثائر الفاخوري ورائد الشريف خلال تغطيتهم لاقتحام منطقة عين سارة بالخليل وصادرت هوياتهم والكاميرات ومسحت المواد المصورة.

وفي محافظة رام الله تم اعتقال الأسير المحرر أحمد نجيب مفارجة من بلدة بيت لقيا قضاء رام الله. والصحفي "موسى صلاح سمحان" من منزله في "قرية اللبن الغربي" شمال غرب مدينة رام الله.