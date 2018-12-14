نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر 100 مواطن من الضفة منذ فجر أمس

رام الله- وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ فجر أمس الخميس وحتى فجر اليوم الجمعة أكثر من 100 مواطن شملت غالبية محافظات الضفة الغربية، رافقها اعتداءات على المواطنين وترهيب للأطفال، وتفتيش وتخريب للمنازل.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية طالت 46 مواطناً على الأقل بينهم سيدة ونائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني وصحفي.

ولفت نادي الأسير إلى أن غالبية المعتقلين هم من الأسرى المحررين منهم من قضى سنوات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وبين نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطناً من عدة بلدات وأنحاء في محافظة الخليل بينهم النائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل، وحسن فلاح النتشة، ومأمون حسين النتشة وشقيقه محمد، وأمجد عبد الرزاق الرجبي، ومحمد جوده ابو عمر، وبلال سليم سلهب، ومعتز محمد ابو زينه، ومازن النتشة، ومعاذ محمد ابو جحيشة وشقيقه المتوكل بالله، ورأفت رائد ابو جحيشة وشقيقه رؤوف وجميعهم من بلدة إذنا، إضافة إلى ياسر النجار من بلدة يطا، وسعيد عصافرة من بلدة بيت كاحل، وبدر مريش حيث تم اعتقاله على حاجز "الكونتينر".

ومن عدة بلدات وأنحاء متفرقة في محافظة بيت لحم اعتقل الاحتلال عشرة مواطنين على الأقل وهم: ياسين مأمون بدير (18 عاماً)، ومحمد البداونة (30 عاما)، وجمال سليمان راضي (53 عاماً)، وعبد الرزاق بدوان (27 عاماً)، وحمزة أبو سرور (24 عاما)، وجميعهم من مخيم عايدة، وعيسى مصطفى العروج (27 عاماً)، ومحمد عادل عطا الله (30 عاماً)، وإبراهيم نوفل العدوين (26 عاماً)، ويحيى هاني سعادة (30 عاماً)، وعدي محمود أبو مفرح (27 عاماً).

فيما اُعتقل ستة مواطنين من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة وهم: أحمد نجيب مفارجة، ومحمد القاضي، ومعاذ دحادحة، والصحفي موسى صلاح سمحان، ومحمد حشايكة، والفتى أسامة ظاهر الريماوي (15 عاماً). إضافة إلى ستة مواطنين من محافظة نابلس بينهم النائب ياسر منصور، والمحاضر د.مصطفى الشنار، وعبد الكريم الحلبي، ومحمد زاهر قط، ويوسف دويكات، وساهر حمايل.

وذكر نادي الأسير أن عشرة مواطنين اُعتقلوا من القدس وضواحيها على الأقل بينهم أسيرة محررة وهم: محمد مطير من مخيم قلنديا، إضافة إلى المحررة صباح فرعون من بلدة العيزرية، وشادي الحنش، وشكري الحنش وهما من بلدة أبو ديس، وعرين الزعانين، ونور الشلبي، وعلاء الفاخوري، وروحي الكلغاصي، وأحمد جابر.