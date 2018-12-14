مصطفى البرغوثي لـوطن: لن يفيدنا شيء سوى النضال والكفاح ضد الاحتلال

رام الله- وطن: قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، لـوطن، أن الذي يجري هو تحول هائل في المزاج الشعبي، وادراك من المواطنين أنه لن يفيدنا شيء سوى الاعتماد على انفسنا، وان نناضل ونكافح ونغير ميزان القوى على الارض.

وأضاف البرغوثي لوطن خلال مشاركته في المواجهات التي اندلعت شمال مدينة البيرة، أن حجم الاعتداءات الاسرائيلية التي يمارسها الجيش والمستوطنون وصل الى درجة لا تحتمل، فعندما يطلق الجيش حوالي 80 رصاصة على رأس الشهيد حمدان العارضة وهو شخص مسن لم يفعل شيء، ويقلعوا عين شخص اخر، ويغتالوا مناضلا اخر مثل صالح البرغوثي بعد اسره، هذا كله يدعو الى الانتفاض في وجههم.

وأوضح ان تشجيع ترامب للاحتلال والذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، لم يُبقي لدى الفلسطيني الا ان يناضل وينتفض ضد هذه الاجرام.

وحول الموقف الفلسطيني الرسمي، قال البرغوثي ان الموقف الرسمي يتعرض لضغوط كثيرة، وهو مستهدف من الاحتلال. لا توجد قوة فلسطينية مستثناه من القمع الاسرائيلي وبالتالي السؤال الرئيسي الذي يواجهنا هو كيف نوحد صفوفنا في مواجهة صفقة القرن ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية؟.

ووجه البرغوثي رسالة الى الشعب الفلسطيني قائلاً "تكاتفوا وتوحدوا وتعاونوا، كونو معاً يداً واحدة، لن يفهم الاحتلال شيئا الا لغة واحدة، وهي أن يجدنا اقوياء".

وأشار البرغوثي في حديثه الى انه من المهم ان ننهي كل خلاف موجود بيننا فالاحتلال يجب ان يجدنا يد واحده وقوه واحده أمامهم.