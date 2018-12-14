إصابة مواطن برصاص مستوطن قرب مخيم الجلزون شمال رام الله

رام الله- وطن: أصيب مواطن بالرصاص الحي في قدمه أطلقه المستوطنون خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان ومجموعة من المستوطنين، الذين تحرسهم قوات الاحتلال على طريق نابلس- رام الله، المحاذية لمخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وقالت مصادر طبية إن شابا أصيب برصاصة في قدمه أطلقها أحد المستوطنين خلال المواجهات التي أعقبت مهاجمة المستوطنين ضاحية التربية والتعليم القريبة من المخيم، ومركبات المواطنين ومنازلهم.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في المخيم محمود مبارك، إن أعدادا من مستوطني "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين، تجمعوا وبحماية من جنود الاحتلال، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى تحطم زجاج عدد منها.