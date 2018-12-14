إصابات بالاختناق خلال مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

رام الله- - وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، في المواجهات التي اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان، الذين خرجوا تعبيرا عن غضبهم من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا.

وأطلقت طائرة تابعة لجيش الاحتلال، وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، فيما شهد حاجز "بيت إيل" ومحيط منطقة المواجهات، والتلال القريبة انتشارا مكثفا لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية.