الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية-وطن: أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مختلف المناطق.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت خلال قمع المسيرة ما لأدى لإصابة عدد من المشاركين فيها بالاختناق عولجوا ميدانيا في مركز الإسعاف بالقرية.

وأكد شتيوي اقتحام قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، عرف منها منزلي المواطنين حكم أبو خالد وزهدي شتيوي، حيث قام الجنود بتخريب نوافذها من أجل استخدامها من قبل القناصة لإطلاق الرصاص على الشبان.