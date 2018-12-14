الهيئة العليا لمسيرات العودة تدعو لتصعيد المقاومة في الضفة

غزة-وطن: أكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار مساء اليوم الجمعة، على استمرار شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال التي كفلتها القوانين السماوية والدولية والإنسانية.

وشددت الهيئة على لسان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب في اختتام الجمعة 38 للمسيرات السلمية تحت عنوان جمعة "المقاومة حق مشروع"، على مواصلة المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من اجلها وخاصة كسر الحصار عن القطاع مشيرة إلى أن المسيرات ستكون أقوى وأشد.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أبناء شعبنا للمشارك في الجمعة القادمة للمسيرات تحت عنوان جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة" مشيرة إلى أنها وفاء للشهداء الأبطال في الضفة الغربية المحتلة وعلى رأسهم الشهيد أشرف نعالوة.

وحيَّت الهيئة العليا أبناء الضفة الغربية المحتلة قائلة: "إن الضفة الغربية تتصدر المقاومة ولهيبها وأن المقاومة متجذرة ولا قدرة للاحتلال على هزيمتها واطفاء شعلتها".

ودعت، جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة إلى تصعيد كل أشكال المقاومة والتصدي للهجمة الإسرائيلية المتواصلة، وتحويل أماكن تواجد الاحتلال والمستوطنين إلى ساحات اشتباك مفتوحة، مطالبة السلطة الفلسطينية لوقف كل أشكال التنسيق الأمني وقطع كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي".

وفيما يتعلق بفشل أمريكيا باستصدار قانون يدين المقاومة في الأمم المتحدة قالت الهيئة على لسان القيادي في الجهاد الإسلامي: "إن عدالة قضيتنا وشرعية نضالنا ستُفشل هذه المحاولات"، مجدداً شكره لكل الدول التي وقفت بجانب شعبنا ورفضت القرار الأمريكي الظالم.