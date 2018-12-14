صحة غزة: 75 إصابة خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة

غزة- وطن: قالت صحة غزة، مساء اليوم الجمعة، إن 75 مواطنًا أصيبوا يوم الجمعة خلال اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين المشاركين في الجمعة الـ38 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي محافظات قطاع غزة.

وأوضحت أن من بين المصابين سبعة مسعفين وصُحفيان، أصيب أحدهما بالرصاص المطاطي في فخذه، والآخر بقنبلة غاز في وجهه.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقامة في الضفة" الأسبوع المقبل.