نقابة المحامين تدعو الرئيس لفتح تحقيق في قمع مسيرة حماس بالخليل

رام الله- وطن: دعا مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بضرورة فتح تحقيق في ملابسات اعتداء الأجهزة الأمنية على مسيرة حركة حماس في مدينة الخليل ومحاسبة المسؤول عنها وفقا للقانون.

وأكد مجلس في بيان وصل وطن على حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي باعتبارهما حريات مكفولة في القانون الأساسي ولا يجوز الانتقاص منها أو انتهاكها تحت أي ظرف من الظروف، وان مجلس نقابة المحامين ينظر لانتهاك هذه الحريات بعين الخطورة سواء ارتكبت في الضفة الغربية من قبل أجهزة السلطة الأمنية أو في قطاع غزة من العناصر الأمنية التابعة لحركة حماس، وباعتبار أن هذه الانتهاكات المتبادلة في الضفة والقطاع تعزز الانقسام الفلسطيني وتسيء لنضال شعبنا في الوقت الذي تتوحد فيه دماء الشهداء ومقاومة شعبنا في مواجهة الاحتلال وأعوانه وترد الصاع بالصاع.

وقال المجلس في بيانه: إن النقابة تابعت ببالغ الأسى والقلق الأحداث المؤسفة التي جرت ظهر هذا اليوم في محافظة الخليل من أعمال قمع وتنكيل قامت بها عناصر الأجهزة الأمنية ضد المشاركين بالمسيرة التي دعت لها حركة حماس في الخليل.

ودعا مجلس النقابة طرفي الانقسام للوحدة قائلاً إنه: وفي ظل الهجمة الصهيونية والنوايا المبيتة لحكومة الاحتلال بالنيل من شعبنا في القطاع الصامد أو في الضفة الثائرة لا يسعنا إلا بدعوة طرفي الانقسام إلى استثمار الحالة الشعبية النضالية لإعادة اللحمة والوحدة الوطنية في مواجهة المحتل وسياساته الإجرامية والإعلان عن إنهاء الانقسام على أسس وحدانية العدو وضرورات المرحلة التي تتطلب توحيد الطاقات الكفاحية لردع الاحتلال والدفاع عن شعبنا بكل السبل المتاحة.

وأضاف البيان: كما نتوجه في مجلس النقابة للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس وعلى ضوء ما جرى من انتهاكات غير مبررة ومدانة في محافظة الخليل بضرورة فتح تحقيق في ملابسات هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤول عنها وفقا للقانون.