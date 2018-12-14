جيش الاحتلال ينشر 120 وسيلة تحصين للمستوطنين في شوارع الضفة

وطن: عزز جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، تحصين مواقف المستوطنين على شوارع الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب موجة العمليات الفدائية الأخيرة.

وذكر بيان للجيش أنه أضاف 120 وسيلة تحصين على شوارع الضفة من بينها مكعبات إسمنتية وعوائق وغيرها، في محاولة لتوفير الحماية للمستوطنين.

في حين، نُقل عن قائد فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال "عيرن نيف" قوله إن الجيش والشاباك يسابقان الزمن للوصول الى منفذي العمليات الأخيرة، ومن بينهم منفذي عملية "عوفرا" التي أصيب فيها سبعة مستوطنين بجراح مختلفة، وعملية "أساف" التي قتل فيها جنديان وأصيب اثنان آخران، وأخيرًا عملية "بيت إيل" التي أصيب فيها جندي بجراح بالغة بعد تعرضه للطعن والضرب بالحجارة داخل نقطة مراقبة على أطراف المستوطنة صباح اليوم الجمعة.

وأضاف أنه "إلى جانب مساعي البحث عن المهاجمين فهناك جهود سرية وعلنية لمنع تنفيذ المزيد من العمليات"، لافتًا إلى تعزيز جيشه بعدة كتائب في الضفة لتأمين أقصى درجات الحماية النفسية والمادية للمستوطنين.