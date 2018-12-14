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قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين في البيرة

14.12.2018 08:31 PM
قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين في البيرة

البيرة-وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة خمسة مواطنين خلال اقتحامها مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية " إن قوة عسكرية اقتحمت منزل المواطن رمضان الحلبي، وهو عم الشهيد مهند الحلبي، واعتقلته، إلى جانب اعتقال شابين من المنزل.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل أيضًا اثنان من أبناء الحلبي من مركبة أمام المنزل، وكبّلهما وعصّب أعينهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.

وشهدت المدينة عدة اقتحامات من قوات الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية، عقب مهاجمة شاب جنديًا داخل مستوطنة "بيت ايل" وضرب رأسه بحجر قبل أن يغادر المكان.

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