بينهم طفل.. الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من البيرة والجلزون

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، خمسة مواطنين خلال اقتحامها مدينة البيرة.

وقالت مصادر محلية، إن قوة عسكرية اقتحمت منزل المواطن رمضان الحلبي، وهو عم الشهيد مهند الحلبي، واعتقلته، إلى جانب اعتقال شابين من المنزل.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل أيضاً اثنان من أبناء الحلبي من مركبة أمام المنزل، وكبلهما وعصب أعينهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.

أما في مخيم الجلزون، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الطفل تامر الرمحي من مخيم الجلزون أثناء مواجهات على مدخله.

وشهدت المدينة عدة اقتحامات من قوات الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية، عقب مهاجمة شاب جندياً داخل مستوطنة "بيت ايل" وضرب رأسه بحجر قبل أن يغادر المكان.