فيديو| رام الله: الأجهزة الأمنية تقمع مسيرة غاضبة خرجت تنديداً باستشهاد نخلة

رام الله- وطن: قمعت الأجهزة الأمنية في رام الله ، مساء اليوم الجمعة، مسيرة غاضبة خرجت باتجاه مقر المقاطعة تنديداً باستشهاد الفتى محمود نخله (18 عامًا) من مخيم الجلزون برصاص قوات الاحتلال.

وخرج عشرات الشبان في المسيرة، ورددوا شعارات رافضة للتنسيق الأمني مع الاحتلال، وداعمة للمقاومة، فاعترضتها الأجهزة الأمنية قبل وصولها إلى مقر المقاطعة وأطلقت عليها قنابل الغاز والصوت.

وطالب الشبان الغاضبون أصحاب المحال التجارية في المنطقة إغلاقها حداداً على روح الشهيد، كما أغلقوا طرقات.

واستشهد نخله مساء اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مخيم الجلزون بعد إطلاق النار عليه وإصابته في بطنه.