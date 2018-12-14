"المبادرة" تحذر من تحويل المواجهة مع الاحتلال الى صراعات داخلية

رام الله- وطن: حذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في بيان لها، عقب الأحداث المؤسفة التي جرت اليوم في الخليل ونابلس من تحويل المواجهة البطولية الباسلة مع الاحتلال، ومستوطنيه المجرمين، الى صراعات فلسطينية داخلية لن تخدم الا حكومة نتنياهو ومخططاتها.

وعبرت المبادرة الوطنية عن استهجانها لاستخدام القوة والقمع في حل الخلافات الداخلية، و أكدت المبادرة أن من غير المقبول بأي حال من الأحوال استخدام العنف ضد النساء الفلسطينيات، أو تعرض الآجهزة الأمنية للمسيرات الشعبية والسياسية.

ودعت حركة المبادرة الوطنية الى التنسيق الكامل بين القوى الوطنية والإسلامية في تنظيم الفعاليات الوطنية، والمسيرات ضد الاحتلال والى الوحدة والتكاتف في مواجهة اعتداءات المستوطنين، ودعت الاطراف كافة الى التحلي بروح المسؤولية والوحدة وتجنب كل أشكال الفئوية، والتعصب التي يمكن أن تضعف روح الوحدة والتعاون في مواجهة المحتلين.