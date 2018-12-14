أسرى النقب يناشدون المؤسسات الحقوقية الوقوف لجانبهم

رام الله-وطن: ناشد أسرى حركة "فتح" في سجن "النقب" الصحرواي، كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والطبية التدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياستها القمعية بحقهم والعمل على تقديم العلاج للأسرى المرضى.

وقال الأسير المحرر ثائر جبارين، من مخيم جنين، الذي أفرج عنه مساء اليوم الجمعة، بعد أن أمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، بحسب "وفا"، إن الاحتلال يواصل سياسة عزل وحرمان الأسرى من زيارة ذويهم لأبسط الأسباب، ويفرض غرامات مالية باهظة عليهم، إلى جانب انتهاج سياسة الاقتحامات وتفتيش الأقسام.

وتطرق إلى تصعيد سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم، من خلال اقتصار العلاج المقدم للأسرى المرضى على المسكنات، مشيرا الى أن نسبة عالية من أسرى النقب يعانون من أوضاع صحية متردية.