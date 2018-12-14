3 أسرى من الضفة يبدأون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعتنا أن ثلاثة أسرى من الضفة ، يدخلون اليوم 14 من كانون أول أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير عيسى سالم إسماعيل الدرابيع (39 عامًا) من بلدة دورا قضاء الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عامًا في السجون.

الأسير صلاح محمد علي حسين (46 عامًا) من مدينة القدس محكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير أحمد وليد قاسم أبو تمام (40 عامًا) من مدينة طولكرم محكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في السجون.