عضو الكنيست حزان يدعو إلى اغتيال الرئيس

وطن-وكالات: دعا عضو الكنيست عن حزب الليكود اورن حزان، إلى اغتيال الرئيس محمود عباس، ونائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول.

وقال حزان، "إنه يجب اغتيال الرئيس عباس ومحمود العالول"، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الجمعة.

وكان عشرات المستوطنين تجمعوا مساء أمس الخميس، في المكان الذي نفذت فيه عملية إطلاق النار التي قتل فيها جنديان وأصيب آخران بجروح خطيرة، قرب مستوطنة "جفعات أساف"، شرق مدينة رام الله، ورفعوا صور الرئيس محمود عباس وعليها شعارات تطالب بقتله وإعدامه، ورددوا الهتافات العنصرية والمعادية للعرب.