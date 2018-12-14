"الشيوخ الأمريكي" يقر بالإجماع مشروع قرار يحمل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

وطن: صوت مجلس الشيوخ الأميركي بالموافقة على مشروع قانون لسحب الدعم الأميركي للسعودية في حربها على اليمن، حيث صوت 58 عضواً مع القرار فيما رفضه 41.

كما تبنى مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون ثانياً يحمّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بوب كوركر، قدم مشروع قانون للكونغرس لإدانة ولي العهد السعودي في قضية مقتل خاشقجي.

وتضمن مشروع القرار قانوناً خاصاً لإدانة ولي العهد السعودي وتحميله مسؤولية قتل خاشقجي، كما تضمن مطالبة الرياض بضمان محاسبة المسؤولين عن قتله.

كذلك طالب مشروع القرار الرياض بالإفراج عن رائف وسمر بدوي والناشطات السعوديات في مجال حقوق الإنسان الذين تعتقلهم السلطات السعودية.

كوركر طالب في المشروع أيضاً وقف تزويد مقاتلات التحالف السعودي الذي تقوده الرياض بالوقود في الأجواء اليمنية، كما يحذّر الرياض من زيادة مشترياتها العسكرية من روسيا والصين، "ما يشكل مسّاً بمصداقية العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية".

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كان قد قال إنه ليس لديه أدنى شك في أنَّ ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي وأشرفَ على ذلك، مضيفاً أنه لو عُرض ابن سلمان على المحاكمة لأُدين خلال 30 دقيقة.

كذلك أعلن كوركر عن إجراء مشاورات لطرد السفير السعودي من واشنطن، وقال إنه لا يوجد مصداقية على الإطلاق لدى السفير السعودي على خلفية تصريحاته عقب مقتل خاشقجي.

ويتوجب أن تتم المصادقة على القرار في مجلسي النواب والشيوخ ليحال إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه.