الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

القدس- وطن: أغلقت قوات الاحتلال ، مساء اليوم الجمعة، حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، في كلا الاتجاهين، وذلك عقب مواجهات اندلعت في المكان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ، مساء اليوم الجمعة، شقيقين من مدينة الخليل هما شادي وحمزة بسام الجمل، وذلك بعد توقيف مركبتهما وتفتيشها عند أحد الحواجز العسكرية الطيارة في المنطقة الجنوبية من المدينة.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام عند مدخل مخيم العروب الرصاص وقنابل الصوت والدخان صوب المواطنين ومساكنهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.