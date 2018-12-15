اصابات واعتقالات باقتحام الاحتلال لمخيم الامعري



رام الله- وطن: اصيب عدد من الشبان، خلال مواجهات في محيط مخيم الامعري، بعد ان أخلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف: "ان العشرات اصيبوا واعتقلوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنزل، مضيفا: " القت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغازية، واستخدمت مسدسات الكهرباء، وحتى الرصاص الحي لاخراج المتضامنين من المنزل".

واضاف: "المنزل سيعاد بناؤه للمرة الرابعة"، مشيدا بصمود ام ناصر التي رفضت الخروج قبل ان تتاكد من خروج اخر متضامن من المنزل حرصا منها على حياة الجميع".

واعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية والطبية.