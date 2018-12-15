الأهالي يسألون وزارة التربية.. كيف تقررون تعطيل مدارس رام الله الخاصة صباح اليوم فجأة؟

رام الله- وطن: آثار قرار وزارة التربية والتعليم صباح اليوم بتعطيل الدوام المدرسي في المدارس الخاصة في رام الله والبيرة، غضب الأهالي.

وقال المواطن محمد الشريف لـوطن، تفاجأت صباح اليوم، عندما أوصلت أبنائي إلى أحدى المدارس الخاصة في مدينة رام الله، بأن وزارة التربية قد قررت تعطيل الدوام صباح اليوم، ولم تقرر ذلك منذ مساء أمس أسوة بالمؤسسات الأخرى.

وأضاف "في ظل الحواجز والحصار والاقتحامات وهدم المنازل في رام الله، تمكنت من إيصال أبنائي من بلدة كوبر شمال رام الله إلى مدرستهم في المدينة، لكن للأسف اضطررت لإعادتهم إلى المنزل مرة أخرى بعد قرار وزارة التربية غير المسؤول والذي صدر صباحاً ولم يصدر مساءً".

وتسآل الأهالي: كيف لوزير التربية أن يستخف بمعاناة الناس ويأخذ القرار صباحاً، لماذا لم يأخذ القرار منذ المساء؟

كما وجه انتقاده لإدارات المدارس الخاصة، كونها لم تأخذ قرارها بتعطيل الدوام منذ الأمس، في ظل الأحداث والتطورات الميدانية في رام الله والبيرة.

وكانت مديرية التربية والتعليم في رام الله والبيرة، قد قررت صباحا تعليق الدوام في مدارس المدينتين نتيجة استمرار عدوان الاحتلال على أن يستمر عمل المدارس الأخرى في القرى؛ وذلك نظراً لاستمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة رام الله وتواجد قوات كبيرة من جيش الاحتلال في المدينة، وحفاظاً على سلامة أبنائنا ومعلمينا.