مصطفى البرغوثي لوطن:ما يجري في مخيم الأمعري عقاب جامعي وتصرف فاشي ونازي

رام الله- وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي لـوطن، إن ما يجري الآن في مخيم الأمعري تصرف فاشي ونازي، وعقاب جماعي يذكرنا بما كان يفعله النازيون والفاشيون.

وقال البرغوثي: اتواجد الآن على مدخل المخيم، وفي الهلال الأحمر التقينا بالعائلات التي عانت الأمرين منذ الليلة الماضية، اذ تم تفجير أبواب منازلهم واخراج السكان بما فيهم أطفال أعمارهم لم تتجاوز أيام وتم وضعهم في البرد القارص لساعات، وبعدها استطاع الهلال الأحمر اخراج النساء والأطفال، بينما يستمر الاحتلال في احتجاز نحو 200 شاب داخل المدرسة في البرد القارص، وتم احضار قوات من عناصر ما يسمى "حرس الحدود" لقمعهم.

وأوضح أن الاحتلال يلقي الآن قنابل الصوت والغاز من حولنا، وقد عاد مرة أخرى للمنزل لإعادة تفجيره مرة ثانية بعد ان فشل في التفجير الأول.

وأضاف البرغوثي: لابد ان يتضامن الجميع مع مخيم الأمعري وأهلنا في كل مكان ومع عائلة صالح البرغوثي، حتى يعرف الاحتلال أن الناس ليسوا وحدهم.