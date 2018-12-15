مواطنون في مخيم الأمعري لوطن: الاحتلال يحتجزنا منذ الليل في البرد القارص

رام الله- وطن: قال المواطن علاء جاد الحق لـوطن، إن جيش الاحتلال يستمر في احتجازه مع نحو 120 مواطناً في مدرسة المخيم منذ منتصف الليلة الماضية في البرد القارص.

وقال جاد الحق إن الاحتلال وزع الشبان وكبار السن على صفوف المدرسة ويمنع فتح الأبواب والشبابيك أو الذهاب للحمامات.

وأوضح أن الاحتلال أخرجهم منذ منتصف الليلة الماضية مع عائلاتهم بينهم أطفال إلى ملعب المخيم في البرد القارص لساعات قبل أن يتم نقل النساء والأطفال إلى قاعة الهلال الأحمر.