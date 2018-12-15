الهلال الأحمر لوطن: أكثر من 70 إصابة بالرصاص المطاطي والغاز في الأمعري

رام الله- وطن: أكدت الناطقة باسم الهلال الأحمر عراب فقها لـوطن، أنه تم تسجيل أكثر من 70 إصابة في المواجهات المستمرة مع الاحتلال في مخيم الأمعري منذ الليلة الماضية.

وأوضحت فقها أن الإصابات تراوحت ما بين اختناق بالغاز ورصاص معدني مغلف بالمطاط.

وأشارت إلى أن العدد قابل للزيادة في ظل المواجهات المستمرة.

واندلعت المواجهات في المخيم، منذ الليلة الماضية، مع جيش الاحتلال الذي اقتحم المخيم واعتدى الأهالي وقام بتفجير منزل عائلة أبو حميد مرتين خلال ساعات قليلة.