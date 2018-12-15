فيديو| الجلزون يشيع شهيده محمود نخلة

رام الله- وطن: بدأت منذ ساعات صباح اليوم السبت، مراسم تشييع جثمان الشهيد محمود يوسف نخلة (18 عاماً) ابن مخيم الجلزون شمال رام الله.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رام الله، تجاه المخيم، حيث ألقت عليه عائلته وأقربائه واصدقائه نظرة الوداع الأخيرة، حيث سيوارى الثرى في مقبرة المخيم.

وارتقى نخلة خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم الجلزون أمس الجمعة.

وأشارت مراسلتنا الى أن حالة حزن تعمّ مخيم الجلزون، حيث فقد المخيم أحد أبنائه، كما أنه وحيد لوالدته مع شقيقتين، ويعاني والده من أوضاع صحية صعبة.

وانتشرت أمس مقاطع فيديو توضح كيف نكل الاحتلال بالشهيد نخلة بعد اصباته، حيث تركوه ينزف على الأرض ومنعوا الاسعاف من الوصول اليه.