الحكومة تحمل الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع في الضفة

رام الله- وطن: حملت حكومة الوفاق الوطني، حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن تدهور الاوضاع في الضفة الغربية بشكل عام، وعن مشهد العقاب الجماعي المتمثل في اجتياح مخيم الأمعري وهدم منزل عائلة ابو حميد، والاعتداء على المواطنين بإطلاق النار وإخراجهم من منازلهم واحتجازهم في العراء .

وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان للحكومة اليوم السبت، بتدخل دولي عاجل وتوفير حماية دولية فورية، لأبناء شعبنا العزل الذين تتعرض حياتهم وممتلكاتهم لأشد المخاطر على أيدي الاحتلال الاسرائيلي.

وجدد دعوة حكومة الوفاق الوطني الى الحكومات العربية والإسلامية والدول الصديقة كافة، الى تحمل مسؤولياتها إزاء القضية الفلسطينية التي تتعرض لمحاولات تصفيتها من قبل الاحتلال الاسرائيلي والطغمة الاستعمارية المتوحشة .

وشدد المتحدث الرسمي على ان شعبنا وفي مقدمته قيادته، مستمرون بمواجهة جبروت الاحتلال وتهديداته وعدوانه، حتى تحقيق الحلم الفلسطيني بنيل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كامل الارض الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس العربية .