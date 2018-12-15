بينهم أطفال ونساء.. المرضى في مجمع فلسطين الطبي لم يسلموا من اعتداءات الاحتلال

رام الله- وطن: أكد مدير مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي، صباح اليوم، وقوع عدد من الإصابات وحالات الإختناق الشديد بين المرضى، وخاصة الأطفال والنساء، نتيجة إستنشاقهم كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، حيث أن كميات كبيرة من الغاز وصلت الى أروقت وأقسام المجمع المختلفة، إثر إطلاق قوات الإحتلال للغاز بالقرب من مجمع فلسطين الطبي.

وأستنكر ما أقدم علية جنود الإحتلال، وقال " نستنكر و نستهجن ما أقدم علية جنود الإحتلال من أستهداف مباشر وغير مباشر، للمرضى والمواطنين داخل مجمع فلسطين الطبي، وأن ذلك يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية".

من جانبه أفاد وزير الصحة جواد عواد أن الوزارة بعثت بمناشدات ورسائل عاجلة، الى المنظمات الصحية الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الدولية، و الإنسانية، وحقوق الإنسان، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للتدخل السريع من أجل توفير الحماية لأبناء شعبنا، وللطواقم الطبية، وسيارت الإسعاف، والمراكز الصحية، ولجم جنود الإحتلال وإعتداءاته المستمرة والمتكرره، ووقف الإستهداف المباشر للمستشفيات، والمرضى، والمراطنين داخلها .