نقيب الأطباء يدعو الأطباء للتجمع بالمشافي وخطوط التماس خلال اعتداءات الاحتلال

رام الله- وطن: دعا نقيب الأطباء الدكتور نظام نجيب الأطباء إلى التجمع في المشافي والمراكز الصحية وخطوط التماس لتقديم الخدمات والإسعافات الطبية للمواطنين.

وقال نجيب في بيان صحفي، وصل وطن، السبت، "نظراً للظروف الراهنة والتصعيد الاسرائيلي من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين ونظراً لتعطيل دوام مدارس الاحتلال في المستوطنات وهو مؤشر لتصعيد خطير ضد ابناء شعبنا، ولاحقا لحالة الطوارئ للاطباء والتي اعلنتها نقابة الاطباء واتحاد المستشفيات الاهلية والخاصه للوقوف الى جانب ابناء شعبنا في نضالاته وتحدياته التي نواجهها جميعاً، وفي وجه التهديدات العنصرية والفاشية لقيادتنا وشعبنا، ولأن شعبنا يستحق منا دائماً ان نكون جنده الأوفياء الساهرين على راحته وامنه الصحي، اكدت نقابة الاطباء على ما يلي:

1- ضرورة تجمع كافة الاطباء في المستشفيات والمراكز والعيادات واقسام الطواريء والاسعاف وعلى خطوط التماس وضرورة التواجد بالقرى والمخيمات الاكثر عرضة للهجمات والاعتداءات وكل حسب تعليمات اللجنه الفرعية في منطقته.

2- تبقى فعالية يوم الاحد ١٦/ ١٢/ ٢٠١٨ على ما هي عليه وبالاستثناءات التي وردت في البيان مثل حالات الطواريء والاسعاف والولادة وغسيل الكلى وامراض الدم والسرطان.

وختمت نقابة الاطباء بيانها بالقول "ونبقى في نقابة الاطباء تحت شعارنا "وحدويون .. شعب واحد .. مصير واحد .. تحت علم واحد".