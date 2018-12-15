اضراب وتأجيل الامتحانات في جامعة بيرزيت والكلية العصرية

رام الله- وطن: اعلنت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت وادارة الكلية العصرية، مساء أمس الجمعة، الاضراب الشامل يوم غد السبت، حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال، وآخرهم محمود يوسف نخلة (18 عاماً) من مخيم الجلزون شمال رام الله.

كما وأعلنت إدارة جامعة بيرزيت لاحقاً عن تعليق الدوام اليوم السبت، وتأجيل الامتحانات المقررة يوم غد الأحد الى يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا الاعلان، في وقت دعت فيه القوى الوطنية في رام الله الى اوسع مشاركة في تشييع جثمان الشهيد نخله، والذي ارتقى مساء اليوم في مواجهات شهدها مدخل مخيم الجلزون.