عشراوي: اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال خطير ومستفز

رام الله- وطن: وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" بالخطير والمستفز.

وأشارت عشراوي في بيان لها، اليوم السبت، إلى أن هذه الخطوة اللامسؤولة وغير القانونية، لن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت: إن "استراليا باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل تزامنًا مع إعدام الأخيرة لـ 4 مواطنين بدم بارد، وفرضها العقوبات الجماعية على شعب أعزل، أصبحت شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال، وداعمة لعمليات الضم غير الشرعية للقدس، متحدية القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".

وأضافت أن "الخطوة تأتي تساوقًا مع النظم الأصولية المسيحية الصهيونية الشعبوية والعنصرية والفاشية، التي تعمل بشكل ممنهج على إضعاف النظام العالمي وخرق القانون الدولي وحقوق الانسان".

وشددت على أن هذا القرار يعتبر مناورة رخيصة من قبل رئيس الحكومة الأسترالية سكوت موريسون، الذي استخدم الحق الفلسطيني لرشوة اللوبي الصهيوني للحصول على دعمه في الانتخابات.

وأكدت أن هذا الاعتراف سيؤدي إلى ضرب مكانة أستراليا ومصالحها في العالم أجمع، وعلى وجه الخصوص العالمين العربي والإسلامي.

وحثت عشراوي، الدول العربية والإسلامية على تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص، بما فيها قطع علاقاتها كافة مع أستراليا.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل فورًا لوقف هذه الممارسات غير الشرعية، وإنقاذ فرص السلام والاستقرار قبل فوات الأوان.