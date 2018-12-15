قوى رام الله تدعو المواطنين لحماية بيت الشهيد صالح البرغوثي

رام الله- وطن: دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، المواطنين لحماية بيت عائلة الشهيد صالح عمر البرغوثي في قرية كوبر من القرى المجاورة والتصدي للاحتلال اذا حاول تنفيذ جريمته وكل من يستطيع الوصول للقرية من ابناء شعبنا.

وأكدت القوى في بيان لها، وصل وطن، صباح السبت، اعتبار الاسبوع الحالي اسبوع للفعل الشعبي المقاوم رفضا لاجراءات الاحتلال وتمسكا بحقنا في الكفاح الوطني المشروع حتى الحرية وانهاء الاحتلال، وتامين حقوق حقوق شعبنا في العودة وتقريرالمصير.

وطالبت بأوسع حملات الاسناد والمؤازرة لعائلة ابو حميد والعمل على المباشرة فورا بإعادة بناء البيت تحديا للاحتلال. ووجهت التحية لكل الذين رابطوا ودافعوا عن المنزل والتحية للصحفيين والمسعفين ايضا.

وأكدت على ضرورة التعامل مع الكاميرات بطريقة تصون المقاومين وتحافظ على امنهم واقتصار استخدامها على الامن المنزلي الداخلي، وعدم تعريض ابناء شعبنا للخطر نتيجة استخدامها.

ودعت القوى لاعتبار يوم الجمعة يوم للتصعيد الميداني على كافة نقاط التماس مع الاحتلال بما فيها حاجز بيت ايل والمغير والريسان وبلعين ونعلين تاكيدا على مضي شعبنا على طريق الانتفاضة الشعبية الشاملة.

كما دعت القوى لرص الصفوف والتوحد ونبذ الخلافات لان التناقض الاساس هو مع الاحتلال، وتوفيت الفرصة على العابثين بوحدتنا الميدانية.

وطالبت المواطنين بتوخي الدقة والحذر واليقضة وعدم التعاطي مع الاشاعات، الاخبار الكاذبة وعدم بث المعلومات التي لا يعرف مصدرها بدقة.