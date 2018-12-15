فتح: تحريض حزان على قتل الرئيس والعالول دليل إرهاب الاحتلال

رام الله- وطن: اعتبرت حركة فتح، دعوة عضو الكنيست الاسرائيلية عن حزب الليكود أورون حزان، الى اغتيال الرئيس محمود عباس، ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول، دليلا آخر على ارهاب الدولة، الذي تمارسه دولة الاحتلال وحكومة المستوطنين التي يرأسها بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود .

وحملت حركة فتح في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم السبت، المستويين السياسي والعسكري الاسرائيليين المسؤولية كاملة عن حياة الرئيس ابو مازن، ونائب رئيس الحركة محمود العالول.

واشارت الحركة الى أن تصريحات حزان تؤكد بالدليل القاطع ان حملة التحريض على قتل الرئيس محمود عباس، قد تم اعدادها واخراجها من مكتب رئيس حكومة المستوطنين العنصرية.

وأكدت التفاف قيادتها وكوادرها ومناضليها حول الرئيس، ونائب رئيس الحركة "ابو جهاد" محمود العالول في الصف الأول لحماية المشروع الوطني، والاستمرار بنهج الصمود والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، وتعزيز وتصليب موقف الرئاسة وحركة "فتح" وتمسكهما بالثوابت الوطنية، وعلى رأسها تأمين حقوق ذوي الشهداء والأسرى مهما كانت التضحيات، وان الوفاء لهم يعني الوفاء لمبادئ وقيم الحركة المستمدة من ثقافة شعبنا الفلسطيني النضالية .

وقالت الحركة: "اننا نؤكد لشعبنا الفلسطيني العظيم الذي يقدم اروع صور الصمود والبطولة والتكافل والتضامن في التصدي للعدوان الاسرائيلي أن القيادة الفلسطينية الرسمية على رأسها الرئيس محمود عباس وقيادة الحركة الوطنية الفلسطينية -وعلى رأسها فتح- تفخران انهما في موقع القيادة لشعبنا الذي اثبت قدرته على المواجهة والتحدي مع الاحتلال الاستعماري الاستيطاني العنصري رغم فظاعة جرائمه وشدة عدوانه المسلح".